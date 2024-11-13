«Готов заняться»: Никас Сафронов задумался о седьмом ребёнке

Народный художник России художник Никас Сафронов заявил, что готов стать отцом в седьмой раз. Он рассказал, что у него есть девушка, которая может родить ему наследника, но пополнению семьи мешает ненормированный график.

«Рождение ребёнка — это большая ответственность. Наверное, только с возрастом понимаешь серьёзность этого шага. Но я готов. Внуков у меня нет, готов заняться своими будущими детьми. Наверное, я пропустил тот приятный этап, когда ходишь с ними в бассейн, на занятия творчеством или сам передаёшь им творческий опыт», — отметил Сафронов в беседе с kp.ru.