«Готов заняться»: Никас Сафронов задумался о седьмом ребёнке
Художник Никас Сафронов заявил о готовности вновь стать отцом
Народный художник России художник Никас Сафронов заявил, что готов стать отцом в седьмой раз. Он рассказал, что у него есть девушка, которая может родить ему наследника, но пополнению семьи мешает ненормированный график.
«Рождение ребёнка — это большая ответственность. Наверное, только с возрастом понимаешь серьёзность этого шага. Но я готов. Внуков у меня нет, готов заняться своими будущими детьми. Наверное, я пропустил тот приятный этап, когда ходишь с ними в бассейн, на занятия творчеством или сам передаёшь им творческий опыт», — отметил Сафронов в беседе с kp.ru.
На данный момент творцу 68 лет, но это он не считает проблемой. По его словам, многие творческие деятели обзаводились детьми в таком взрослом возрасте, например, Олег Табаков и Эммануил Виторган. Сафронов отметил, что если у него всё-таки появится ребёнок, то он откажется от привычного ритма жизни и посвятит себя воспитанию наследника.
А ранее певица Сати Казанова эмоционально отреагировала на критику из-за поздней беременности. Экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что в соцсетях получила массу негативных комментариев на этот счёт. Напомним, что в конце октября у неё и супруга Стефано Тиоццо родилась девочка. Исполнительница делилась кадрами с новорождённой малышкой.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/safronov_nikas