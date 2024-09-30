Стала известна истинная причина задержки свадьбы Брэда Питта с новой избранницей

Актёр Брэд Питт планирует завести общего ребёнка со своей возлюбленной фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон, которая младше артиста примерно на 30 лет. Из-за серьёзности своих намерений пара даже отложила свадьбу, передаёт In Touch Weekly.

Если ребёнка не получится зачать естественным путём, пара планирует прибегнуть к ЭКО. Питт уверен, что Рамон станет прекрасной матерью, для неё этот ребёнок будет первым.

«Он не сомневается, что Инес станет прекрасной мамой. План состоит в том, чтобы очень скоро завести как минимум одного ребёнка, а затем работать над тем, чтобы сразу же после этого завести как минимум ещё одного или даже двух детей», — рассказал изданию анонимный собеседник.