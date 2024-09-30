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30 сентября, 19:13

Стала известна истинная причина задержки свадьбы Брэда Питта с новой избранницей

Брэд Питт решил отложить свадьбу с Инес де Рамон, чтобы завести детей

ТАСС/ EPA/ ETTORE FERRARI

ТАСС/ EPA/ ETTORE FERRARI

Актёр Брэд Питт планирует завести общего ребёнка со своей возлюбленной фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон, которая младше артиста примерно на 30 лет. Из-за серьёзности своих намерений пара даже отложила свадьбу, передаёт In Touch Weekly.

Если ребёнка не получится зачать естественным путём, пара планирует прибегнуть к ЭКО. Питт уверен, что Рамон станет прекрасной матерью, для неё этот ребёнок будет первым.

«Он не сомневается, что Инес станет прекрасной мамой. План состоит в том, чтобы очень скоро завести как минимум одного ребёнка, а затем работать над тем, чтобы сразу же после этого завести как минимум ещё одного или даже двух детей», — рассказал изданию анонимный собеседник.

Питт и Клуни прокатились на российском "Урале" на съёмках для журнала GQ
Питт и Клуни прокатились на российском "Урале" на съёмках для журнала GQ

У актёра уже есть шестеро детей от брака с актрисой Анджелиной Джоли. Ранее в Life.ru сообщали, что 20-летний сын Джоли и Питта Пакс попал в аварию и получил травму головы. Он ехал на электровелосипеде и влетел в машину. А 20-летняя дочь Шайло хочет избавиться от фамилии отца и уже подала соответствующие документы в суд.

Полина Никифорова
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