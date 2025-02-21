Папа римский Франциск может отречься от престола

Папа римский Франциск готов покинуть престол в связи с серьёзным ухудшением здоровья. Об этом сообщил кардинал Джанфранко Равази в интервью Corriere della Sera. По его словам, никто не будет склонять первосвященника к какому-либо решению, и выбор он сделает сам.

«Если у него возникнут серьёзные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести», — пояснил кардинал.