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21 февраля, 11:02

Папа римский Франциск может отречься от престола

Кардинал Равази: Папа римский Франциск готов отречься от престола

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / АР

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / АР

Папа римский Франциск готов покинуть престол в связи с серьёзным ухудшением здоровья. Об этом сообщил кардинал Джанфранко Равази в интервью Corriere della Sera. По его словам, никто не будет склонять первосвященника к какому-либо решению, и выбор он сделает сам.

«Если у него возникнут серьёзные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести», — пояснил кардинал.

Он добавил, что Франциск намеревался всё же довести до финальной точки отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства.

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Напомним, на минувшей неделе 88-летний папа римский оказался в больнице. Госпитализированному Франциску врачи предписали полный покой. По информации медиков, у понтифика развивается двусторонняя пневмония. Местные СМИ начали распространять информацию о возможной скорой кончине Франциска.

Татьяна Миссуми
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