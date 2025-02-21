Папа римский Франциск может отречься от престола
Кардинал Равази: Папа римский Франциск готов отречься от престола
Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / АР
Папа римский Франциск готов покинуть престол в связи с серьёзным ухудшением здоровья. Об этом сообщил кардинал Джанфранко Равази в интервью Corriere della Sera. По его словам, никто не будет склонять первосвященника к какому-либо решению, и выбор он сделает сам.
«Если у него возникнут серьёзные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести», — пояснил кардинал.
Он добавил, что Франциск намеревался всё же довести до финальной точки отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства.
Напомним, на минувшей неделе 88-летний папа римский оказался в больнице. Госпитализированному Франциску врачи предписали полный покой. По информации медиков, у понтифика развивается двусторонняя пневмония. Местные СМИ начали распространять информацию о возможной скорой кончине Франциска.