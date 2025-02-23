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23 февраля, 08:11

Стало известно о состоянии папы римского после респираторного приступа

Папа римский Франциск провёл ночь без происшествий после респираторного приступа

Папа Франциск. Обложка © ТАСС / АР / Alessandra Tarantino

Папа Франциск. Обложка © ТАСС / АР / Alessandra Tarantino

Папа римский Франциск (Хосе Марио Бергольо) спокойно переночевал в больнице после экстренного медицинского вмешательства на фоне респираторного приступа из-за двусторонней пневмонии. Об этом докладывает Служба печати Святого престола.

При этом, в отличие от первых дней госпитализации, сегодня не сообщали, что 88-летний Франциск поднялся с постели и позавтракал.

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Напомним, что 88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля. Ему предписан строгий постельный режим, а все мероприятия с его участием отменены. Ранее личный врач папы римского Франциска Серджо Альфьери в ходе пресс-конференции заявил, что состояние пациента пока нельзя назвать стабильным, но его жизнь вне опасности. Понтифику потребовалось переливание крови.

Николай Рюмин
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