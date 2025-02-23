Стало известно о состоянии папы римского после респираторного приступа

Папа римский Франциск (Хосе Марио Бергольо) спокойно переночевал в больнице после экстренного медицинского вмешательства на фоне респираторного приступа из-за двусторонней пневмонии. Об этом докладывает Служба печати Святого престола.

При этом, в отличие от первых дней госпитализации, сегодня не сообщали, что 88-летний Франциск поднялся с постели и позавтракал.