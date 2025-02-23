Стало известно о состоянии папы римского после респираторного приступа
Папа римский Франциск провёл ночь без происшествий после респираторного приступа
Папа Франциск. Обложка © ТАСС / АР / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск (Хосе Марио Бергольо) спокойно переночевал в больнице после экстренного медицинского вмешательства на фоне респираторного приступа из-за двусторонней пневмонии. Об этом докладывает Служба печати Святого престола.
При этом, в отличие от первых дней госпитализации, сегодня не сообщали, что 88-летний Франциск поднялся с постели и позавтракал.
Напомним, что 88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля. Ему предписан строгий постельный режим, а все мероприятия с его участием отменены. Ранее личный врач папы римского Франциска Серджо Альфьери в ходе пресс-конференции заявил, что состояние пациента пока нельзя назвать стабильным, но его жизнь вне опасности. Понтифику потребовалось переливание крови.