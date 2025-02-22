Папе римскому Франциску сделали переливание крови после респираторного приступа
Госпитализированный папа Римский Франциск перенёс респираторный приступ, ему потребовалось переливание крови. Состояние понтифика остаётся критическим. Об этом уведомила пресс-служба Ватикана.
«Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению (падение уровня тромбоцитов в крови. — Прим. Life.ru), связанную с анемией, что потребовало переливания крови», — сказано в публикации.
Напомним, что 88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля. Ему предписан строгий постельный режим, а все мероприятия с его участием отменены. Вчера вечером личный врач папы римского Франциска Серджо Альфьери в ходе пресс-конференции заявил, что состояние пациента пока нельзя назвать стабильным, но его жизнь вне опасности.
ТАСС / AP / Alessandra Tarantino