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22 февраля, 18:56

Папе римскому Франциску сделали переливание крови после респираторного приступа

Госпитализированный папа Римский Франциск перенёс респираторный приступ, ему потребовалось переливание крови. Состояние понтифика остаётся критическим. Об этом уведомила пресс-служба Ватикана.

«Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению (падение уровня тромбоцитов в крови. — Прим. Life.ru), связанную с анемией, что потребовало переливания крови», — сказано в публикации.

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Напомним, что 88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля. Ему предписан строгий постельный режим, а все мероприятия с его участием отменены. Вчера вечером личный врач папы римского Франциска Серджо Альфьери в ходе пресс-конференции заявил, что состояние пациента пока нельзя назвать стабильным, но его жизнь вне опасности.

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ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Юрий Лысенко
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