Папе римскому Франциску сделали переливание крови после респираторного приступа

«Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению (падение уровня тромбоцитов в крови. — Прим. Life.ru) , связанную с анемией, что потребовало переливания крови», — сказано в публикации .

Напомним, что 88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля. Ему предписан строгий постельный режим, а все мероприятия с его участием отменены. Вчера вечером личный врач папы римского Франциска Серджо Альфьери в ходе пресс-конференции заявил, что состояние пациента пока нельзя назвать стабильным, но его жизнь вне опасности.