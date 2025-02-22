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22 февраля, 18:52

Ватикан заявил о критическом состоянии Папы римского Франциска

Состояние здоровья Папы римского Франциска остаётся критическим. Об этом сообщила служба печати Святого престола в Ватикане.

«Состояние Папы римского Франциска остаётся критическим. Сегодня утром ему потребовалась срочная медицинская помощь из-за продолжительного приступа астмы, вызвавшего проблемы с дыханием, из-за чего потребовалась высокопоточная кислородная терапия», — следует из сообщения.

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Ранее личный врач понтифика Серджо Альфьери сообщил, что состояние Папы римского ещё не стабилизировалось, но его жизни ничто не угрожает. Врач также добавил, что у понтифика останется хронический бронхит.

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Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Лия Мурадьян
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