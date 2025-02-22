Ватикан заявил о критическом состоянии Папы римского Франциска

Состояние здоровья Папы римского Франциска остаётся критическим. Об этом сообщила служба печати Святого престола в Ватикане.

«Состояние Папы римского Франциска остаётся критическим. Сегодня утром ему потребовалась срочная медицинская помощь из-за продолжительного приступа астмы, вызвавшего проблемы с дыханием, из-за чего потребовалась высокопоточная кислородная терапия» , — следует из сообщения.

Ранее личный врач понтифика Серджо Альфьери сообщил, что состояние Папы римского ещё не стабилизировалось, но его жизни ничто не угрожает. Врач также добавил, что у понтифика останется хронический бронхит.