Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского Франциска
Состояние папы римского Франциска, который находится в больнице уже почти месяц, постепенно улучшается. Об этом сообщила служба печати Святого престола. Врачи отмечают положительную реакцию организма понтифика на лечение.
«Клиническое состояние папы в последние дни оставалось стабильным, и это свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что у папы нет температуры и улучшился газообмен. Анализы крови стабильны. В субботу утром Франциск причащался и молился в часовне своих апартаментов в римской больнице «Джемелли». Днём он чередовал отдых с работой.
Напомним, что Франциска госпитализировали 14 февраля для лечения бронхита. Позже его состояние ухудшилось: понтифику диагностировали почечную недостаточность и пневмонию. 7 марта папа впервые обратился к верующим после госпитализации с аудиообращением, где поблагодарил их за поддержку и молитвы.
Shutterstock / FOTODOM / giulio napolitano