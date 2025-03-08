Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского Франциска

Состояние папы римского Франциска, который находится в больнице уже почти месяц, постепенно улучшается. Об этом сообщила служба печати Святого престола. Врачи отмечают положительную реакцию организма понтифика на лечение.

«Клиническое состояние папы в последние дни оставалось стабильным, и это свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение», — говорится в сообщении.