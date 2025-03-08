Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 19:33

Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского Франциска

Состояние папы римского Франциска, который находится в больнице уже почти месяц, постепенно улучшается. Об этом сообщила служба печати Святого престола. Врачи отмечают положительную реакцию организма понтифика на лечение.

«Клиническое состояние папы в последние дни оставалось стабильным, и это свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что у папы нет температуры и улучшился газообмен. Анализы крови стабильны. В субботу утром Франциск причащался и молился в часовне своих апартаментов в римской больнице «Джемелли». Днём он чередовал отдых с работой.

Папа римский перенёс два эпизода острой дыхательной недостаточности за сутки
Папа римский перенёс два эпизода острой дыхательной недостаточности за сутки

Напомним, что Франциска госпитализировали 14 февраля для лечения бронхита. Позже его состояние ухудшилось: понтифику диагностировали почечную недостаточность и пневмонию. 7 марта папа впервые обратился к верующим после госпитализации с аудиообращением, где поблагодарил их за поддержку и молитвы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / giulio napolitano

Антон Голыбин
  • Новости
  • Папа римский
  • Ватикан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar