Ватикан опубликовал первое фото папы римского после госпитализации

Пресс-служба Святого престола представила первую фотографию папы римского после того, как понтифик попал в больницу в феврале. На снимке Франциск находится в часовне, созданной в соседней комнате римской больницы имени Агостино Джемелли.

Сейчас 88-летний понтифик проходит лечение от сложной пневмонии. Он принял участие в утренней воскресной службе. На фото он одет в специальную одежду и не использует назальные трубки, через которые получает кислород в течение дня. При этом лица Франциска не видно.

Состояние папы постепенно улучшается, уточнили в пресс-службе, но ему необходимо продолжать лечение в условиях больницы.