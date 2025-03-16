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16 марта, 20:05

Ватикан опубликовал первое фото папы римского после госпитализации

Папа римский Франциск в больничной часовне. Обложка © ТАСС/Vatican Media/IPA via ZUMA

Папа римский Франциск в больничной часовне. Обложка © ТАСС/Vatican Media/IPA via ZUMA

Пресс-служба Святого престола представила первую фотографию папы римского после того, как понтифик попал в больницу в феврале. На снимке Франциск находится в часовне, созданной в соседней комнате римской больницы имени Агостино Джемелли.

Сейчас 88-летний понтифик проходит лечение от сложной пневмонии. Он принял участие в утренней воскресной службе. На фото он одет в специальную одежду и не использует назальные трубки, через которые получает кислород в течение дня. При этом лица Франциска не видно.

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Состояние папы постепенно улучшается, уточнили в пресс-службе, но ему необходимо продолжать лечение в условиях больницы.

«Сегодня утром папа Франциск отслужил Святую Мессу в часовне на десятом этаже поликлиники Джемелли», — сообщил Ватикан, уточнив, что посетителей он не принимал, проведя день в молитвах и отдыхе.

Напомним, 8 марта поступила информация, что состояние Франциска постепенно улучшается. Врачи отмечают положительную реакцию его организма на лечение. Папу госпитализировали 14 февраля с диагнозом бронхит. Позже его состояние ухудшилось, врачи зафиксировали почечную недостаточность и пневмонию. 7 марта он впервые обратился к верующим после госпитализации с аудиообращением, в котором поблагодарил за поддержку и молитвы.

Лия Мурадьян
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