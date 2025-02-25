Российские католики отреагировали на пророчество о «последнем папе»

В Римско-католической Архиепархии Божией Матери, которая находится в Москве, отреагировали на пророчество о «последнем папе». Там призвали помолиться о здоровье 88-летнего понтифика Франциска, а не рассуждать о скором конце света.

«Сегодня Архиепископ Павел Пецци призвал российских католиков соединиться в молитве о здоровье папы Франциска со всей вселенской Церковью. <...> Ни слухами, ни пророчествами Церковь не занимается», — приводит ответ католиков России «Газета.ru».

«Пророчество о папах» впервые увидело свет в 1595 году. Оно содержит 112 латинских фраз, описывающих римских понтификов, начиная с Целестина II и вплоть до второго пришествия Иисуса Христа и Страшного суда. Заключительные абзацы пророчества гласят, что во время последних гонений Святой Римской Церкви папой будет Пётр Римлянин. Именно он и станет последним понтификом.