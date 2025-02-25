Российские католики отреагировали на пророчество о «последнем папе»
Российские католики попросили помолиться за здоровье папы римского
В Римско-католической Архиепархии Божией Матери, которая находится в Москве, отреагировали на пророчество о «последнем папе». Там призвали помолиться о здоровье 88-летнего понтифика Франциска, а не рассуждать о скором конце света.
«Сегодня Архиепископ Павел Пецци призвал российских католиков соединиться в молитве о здоровье папы Франциска со всей вселенской Церковью. <...> Ни слухами, ни пророчествами Церковь не занимается», — приводит ответ католиков России «Газета.ru».
«Пророчество о папах» впервые увидело свет в 1595 году. Оно содержит 112 латинских фраз, описывающих римских понтификов, начиная с Целестина II и вплоть до второго пришествия Иисуса Христа и Страшного суда. Заключительные абзацы пророчества гласят, что во время последних гонений Святой Римской Церкви папой будет Пётр Римлянин. Именно он и станет последним понтификом.
Франциска посчитали последним папой, так как имя он принял в честь Франциска Ассизского. В миру его звали Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне — одно из его имен Пётр. Однако католическая церковь не имеет официальной позиции в отношении этого пророчества, а некоторые богословы и вовсе считают его подделкой.
Напомним, что папу римского Франциска госпитализировали с пневмонией 14 февраля. Его личный врач сообщил, что состояние понтифика нельзя назвать стабильным, но его жизнь вне опасности. Позже в Ватикане рассказали, что состояние Франциска немного улучшилось. Папе сделали переливание крови. Оно потребовалось после респираторного приступа.
Shutterstock / FOTODOM / Riccardo De Luca - Update