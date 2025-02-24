В Ватикане рассказали о состоянии госпитализированного с пневмонией папы римского
В Ватикане сообщили, что состояние папы римского немного улучшилось
Состояние больного двусторонней пневмонией папы римского Франциска начало улучшаться. Выявленная почечная недостаточность не опасна, а результаты анализов показывают положительную динамику. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе печати Святого престола.
«Состояние папы римского, хоть и остаётся критическим, немного улучшилось. Результаты некоторых лабораторных анализов немного лучше. Обнаруженная почечная недостаточность не вызывает опасений», — указано в заявлении.
При этом в пресс-службе печати Святого престола отметили, что врачи пока сохраняют осторожный прогноз.
Напомним, что 88-летнего понтифика госпитализировали 14 февраля. Личный врач Франциска заявил, что состояние папы римского пока нельзя назвать стабильным, но его жизнь вне опасности. Известно, что понтифику сделали переливание крови. Оно потребовалось после респираторного приступа. Франциск не смог принять участие в мессе с людьми, которые ухаживают за ним в больнице.
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