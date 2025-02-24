В Ватикане рассказали о состоянии госпитализированного с пневмонией папы римского

Состояние больного двусторонней пневмонией папы римского Франциска начало улучшаться. Выявленная почечная недостаточность не опасна, а результаты анализов показывают положительную динамику. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе печати Святого престола.

«Состояние папы римского, хоть и остаётся критическим, немного улучшилось. Результаты некоторых лабораторных анализов немного лучше. Обнаруженная почечная недостаточность не вызывает опасений», — указано в заявлении.