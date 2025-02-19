Америкашку Дэни госпитализировали в Москве после падения во дворе

Американский актёр и блогер Дэниэл Барнс, перебравшийся в Москву, был доставлен в больницу с переломом ноги. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, примерно в восемь утра актёр проходил в одном из дворов на Ленинском проспекте, когда неожиданно поскользнулся и неудачно упал, сломав лодыжку. Дэни оперативно госпитализировали в «Пироговку», потребовалась операция.

35-летний актёр Дэниэл Барнс родился в США, однако уже довольно продолжительное время он живёт в России, снимается в кино и выступает в театре. Среди наиболее известных российских кинокартин на счету Барнса — «Притяжение» Фёдора Бондарчука и «Нюрнберг» Николая Лебедева. Кроме того, он также служит в театре Ермоловой, а в интернете известен под ником Америкашка Дэни.