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19 февраля, 15:03

Америкашку Дэни госпитализировали в Москве после падения во дворе

SHOT: Американский актёр Дэниэл Барнс поскользнулся в Москве и сломал лодыжку

Дэниэл Барнс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danielebarnes

Дэниэл Барнс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danielebarnes

Американский актёр и блогер Дэниэл Барнс, перебравшийся в Москву, был доставлен в больницу с переломом ноги. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, примерно в восемь утра актёр проходил в одном из дворов на Ленинском проспекте, когда неожиданно поскользнулся и неудачно упал, сломав лодыжку. Дэни оперативно госпитализировали в «Пироговку», потребовалась операция.

35-летний актёр Дэниэл Барнс родился в США, однако уже довольно продолжительное время он живёт в России, снимается в кино и выступает в театре. Среди наиболее известных российских кинокартин на счету Барнса — «Притяжение» Фёдора Бондарчука и «Нюрнберг» Николая Лебедева. Кроме того, он также служит в театре Ермоловой, а в интернете известен под ником Америкашка Дэни.

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Ранее похожий случай в Петербурге так и вовсе завершился летальным исходом. Там умер пенсионер, который получил серьёзную травму головы из-за гололёда. В течение нескольких суток медики пытались спасти его жизнь, но их попытки оказались тщетны.

Мария Любицкая
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