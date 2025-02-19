Америкашку Дэни госпитализировали в Москве после падения во дворе
SHOT: Американский актёр Дэниэл Барнс поскользнулся в Москве и сломал лодыжку
Дэниэл Барнс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danielebarnes
Американский актёр и блогер Дэниэл Барнс, перебравшийся в Москву, был доставлен в больницу с переломом ноги. Об этом сообщает SHOT.
Как пишет телеграм-канал, примерно в восемь утра актёр проходил в одном из дворов на Ленинском проспекте, когда неожиданно поскользнулся и неудачно упал, сломав лодыжку. Дэни оперативно госпитализировали в «Пироговку», потребовалась операция.
35-летний актёр Дэниэл Барнс родился в США, однако уже довольно продолжительное время он живёт в России, снимается в кино и выступает в театре. Среди наиболее известных российских кинокартин на счету Барнса — «Притяжение» Фёдора Бондарчука и «Нюрнберг» Николая Лебедева. Кроме того, он также служит в театре Ермоловой, а в интернете известен под ником Америкашка Дэни.
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