«Отмирание тканей мозга»: Врач дал неутешительные прогнозы о восстановлении Белоголовцева после инсульта

Основная угроза инсультов заключается в нарушении кровообращения в мозге. Это приводит к тому, что сосуды головного мозга не получают достаточное количество крови, что может вызвать отмирание тканей, известное как инфаркт. У актёра Сергея Белоголовцева произошёл именно такой случай, рассказал Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков, комментируя шансы артиста на полное восстановление.

Шансы на восстановление самые разные. Он может умереть, потому что так называемые низкие стволовые инсульты, как правило, заканчиваются летальным исходом. Если это высокие инсульты, то нарушение поведения, психики, памяти. Но точно не полностью восстановится. Если это инсульты средней зоны, между стволом головного мозга и корой, это чаще всего парализация одной из сторон тела. Андрей Звонков Врач-терапевт

Врач добавил, что степень парализации зависит от того, в каком полушарии мозга произошёл инсульт. Согласно статистике, левосторонний инсульт, как правило, проходит значительно тяжелее, поскольку это полушарие контролирует движения всего тела. Основная сложность в лечении заключается в том, что мозг является очень хрупким и сложным органом, и хирургические вмешательства проводятся лишь в самых крайнем случае.

В данном случае всё зависит только от сил и возможностей организма Белоголовцева, и всё же наиболее предсказуемый прогноз — парализация, считает собеседник Life.ru. В некоторых случаях пациенты избегают и этого, однако заметный отпечаток остаётся на когнитивных функциях — пережившие инсульт забывают назначение столовых приборов или, к примеру, предметов быта.