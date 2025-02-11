Актёр Сергей Белоголовцев прикован к коляске после инсульта
Mash: Актёр Белоголовцев отменил участие в спектаклях из-за пережитого инсульта
Сергей Белоголовцев. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Актёр Сергей Белоголовцев объявил об отмене всех ближайших спектаклей со своим участием. Артист после инсульта прикован к инвалидной коляске, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, 60-летний актёр попал в больницу с болями в животе в августе 2024 года. Врачи удалили ему грыжу, а через пару дней родственники нашли артиста лежащим на полу. Тогда юмористу удалили тромбы из мозговых артерий, после чего он на протяжении двух месяцев пролежал в реабилитации в частной клинике. В ноябре того же года Белоголовцев снова попал в клинику из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита.
В настоящее время у шоумена наблюдаются слабость, паралич левой руки и ноги, тело его не слушается. Актёру помогают передвигаться близкие. При этом ведущий шоу «О.С.П.-студия» отметил, что чувствует себя хорошо. Белоголовцев даже работает над созданием телепередачи. Представитель артиста дополнил, что его состояние здоровья пока не позволяет принимать участие в постановках, поэтому он не будет участвовать в спектакле «Одноклассники в контакте» в Фольклорном центре «Москва» 14 февраля.
Напомним, что в ноябре 2024 года актёра Василия Ливанова экстренно госпитализировали в больницу в Москве. Ему диагностировали анемию. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. 89-летний «Шерлок Холмс» не может самостоятельно передвигаться, у него парализована правая сторона лица. В январе у актёра выявили поражение мозга. 2 февраля стало известно, что артиста экстренно перевели в реанимацию, у него обнаружились серьёзные сердечные проблемы на фоне поражения межпозвоночных дисков.