Актёр Сергей Белоголовцев прикован к коляске после инсульта

Актёр Сергей Белоголовцев объявил об отмене всех ближайших спектаклей со своим участием. Артист после инсульта прикован к инвалидной коляске, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 60-летний актёр попал в больницу с болями в животе в августе 2024 года. Врачи удалили ему грыжу, а через пару дней родственники нашли артиста лежащим на полу. Тогда юмористу удалили тромбы из мозговых артерий, после чего он на протяжении двух месяцев пролежал в реабилитации в частной клинике. В ноябре того же года Белоголовцев снова попал в клинику из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита.

В настоящее время у шоумена наблюдаются слабость, паралич левой руки и ноги, тело его не слушается. Актёру помогают передвигаться близкие. При этом ведущий шоу «О.С.П.-студия» отметил, что чувствует себя хорошо. Белоголовцев даже работает над созданием телепередачи. Представитель артиста дополнил, что его состояние здоровья пока не позволяет принимать участие в постановках, поэтому он не будет участвовать в спектакле «Одноклассники в контакте» в Фольклорном центре «Москва» 14 февраля.