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12 декабря, 12:23

«Будет скакать»: Директор Белоголовцева анонсировала его скорую выписку из больницы

Директор Сергея Белоголовцева заявила, что в субботу его выпишут из больницы

Сергей Белоголовцев. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Сергей Белоголовцев. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Актёра Сергея Белоголовцева, которого госпитализировали 11 декабря с аппендицитом, уже скором выпишут. По словам директора артиста, его состояние улучшилось.

«Ничего страшного. Это достаточно плановая история. Здесь ничего такого нет. [Он] в порядке, вообще всё норм. Скоро уже будет скакать. Он в больнице, но мы в субботу его забираем уже, он уже выписывается. Так что всё нормально», — сказала директор Екатерина Белоголовцева в беседе с 360.ru.

По её словам, 60-летнего артиста госпитализировали с приступом острого аппендицита. Ему успешно провели операцию, которая длилась 30 минут. Напомним, в августе Белоголовцев лежал в институте Склифосовского с ишемическим инсультом. Он также страдает от хронического заболевания печени.

Ранее сообщалось, что Белоголовцева должны выписать 14 декабря.

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Также Life.ru писал о госпитализации Бориса Щербакова. Артист потерял сознание на лестничной клетке и попал в больницу с переломом черепа и костей челюсти. Актёру сделали операцию, зафиксировав смещённую кость металлической спицей. С этой конструкцией ему предстоит проходить около двух недель. На данный момент Щербаков чувствует себя намного лучше, хотя после операции с трудом может говорить, есть и пить. По словам сына Василия, артист активно идёт на поправку, врачи дают позитивные прогнозы.

Алёна Зиновьева
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