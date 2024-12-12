«Будет скакать»: Директор Белоголовцева анонсировала его скорую выписку из больницы

«Ничего страшного. Это достаточно плановая история. Здесь ничего такого нет. [Он] в порядке, вообще всё норм. Скоро уже будет скакать. Он в больнице, но мы в субботу его забираем уже, он уже выписывается. Так что всё нормально», — сказала директор Екатерина Белоголовцева в беседе с 360.ru.