Сын успокоил поклонников Бориса Щербакова после новостей о его страшной болезни
Сын Бориса Щербакова рассказал, что отец идёт на поправку после операции
Борис Щербаков. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Сын Бориса Щербакова рассказал о самочувствии отца, который попал в больницу после внезапного падения в подъезде ночью. По словам Василия, сейчас актёр чувствует себя намного лучше и идёт на поправку.
«Всё хорошо. После операции всё идёт по плану. Выздоравливает, поправляется. Врачи говорят, что всё будет хорошо», — отметил звёздный наследник в интервью aif.ru.
Напомним, народного артиста РФ госпитализировали ночью 5 декабря после того, как супруга нашла его без сознания на лестничной площадке. Щербаков сильно ударился головой. Придя в сознание, он пожаловался на головные боли и головокружение. Врачи диагностировали у него нарушения сердечного ритма, а также признаки недостаточности. Также у него обнаружили перелом черепа и костей челюсти. Любимцу публики провели операцию, зафиксировав смещённую скуловую кость металлической спицей. С этой конструкцией ему предстоит проходить около двух недель. После операции из-за болевых ощущений актёр с трудом говорит, ест и пьёт. Сам Щербаков сохраняет позитивный настрой и верит в своё скорейшее выздоровление.