Сын Белоголовцева заявил о «прекрасном» состоянии отца на фоне сообщений об инсульте

Сын актёра Сергея Белоголовцева рассказал о самочувствии отца. Ранее сообщалось, что артист прикован к инвалидной коляске инсульта. Однако, по словам Александра, переживать за здоровье Белоголовце-старшего не стоит, ведь он чувствует себя «прекрасно».

«Прекрасно себя чувствует, не переживайте», — поделился Александр в разговоре с 360.ru.

Сын телеведущего отказался от дальнейшей беседы. Александр также не стал подтверждать или опровергать информацию об отмене участия знаменитости в спектаклях из-за состояния здоровья.