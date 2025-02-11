Сын Белоголовцева заявил о «прекрасном» состоянии отца на фоне сообщений об инсульте
Сын Белоголовцева заявил, что отец прекрасно себя чувствует, переживать не стоит
Сергей Белоголовцев. Фото © Wikipedia / ООО Кинокомпания «ЗемляНика»
Сын актёра Сергея Белоголовцева рассказал о самочувствии отца. Ранее сообщалось, что артист прикован к инвалидной коляске инсульта. Однако, по словам Александра, переживать за здоровье Белоголовце-старшего не стоит, ведь он чувствует себя «прекрасно».
«Прекрасно себя чувствует, не переживайте», — поделился Александр в разговоре с 360.ru.
Сын телеведущего отказался от дальнейшей беседы. Александр также не стал подтверждать или опровергать информацию об отмене участия знаменитости в спектаклях из-за состояния здоровья.
Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Белоголовцев объявил об отмене всех ближайших спектаклей со своим участием. По информации СМИ, после пережитого инсульта шоумен прикован к инвалидной коляске, у него наблюдаются слабость, паралич левой руки и ноги.