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Регион
11 февраля, 11:18

Сын Белоголовцева заявил о «прекрасном» состоянии отца на фоне сообщений об инсульте

Сын Белоголовцева заявил, что отец прекрасно себя чувствует, переживать не стоит

Сергей Белоголовцев. Фото © Wikipedia / ООО Кинокомпания «ЗемляНика»

Сергей Белоголовцев. Фото © Wikipedia / ООО Кинокомпания «ЗемляНика»

Сын актёра Сергея Белоголовцева рассказал о самочувствии отца. Ранее сообщалось, что артист прикован к инвалидной коляске инсульта. Однако, по словам Александра, переживать за здоровье Белоголовце-старшего не стоит, ведь он чувствует себя «прекрасно».

«Прекрасно себя чувствует, не переживайте», — поделился Александр в разговоре с 360.ru.

Сын телеведущего отказался от дальнейшей беседы. Александр также не стал подтверждать или опровергать информацию об отмене участия знаменитости в спектаклях из-за состояния здоровья.

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Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Белоголовцев объявил об отмене всех ближайших спектаклей со своим участием. По информации СМИ, после пережитого инсульта шоумен прикован к инвалидной коляске, у него наблюдаются слабость, паралич левой руки и ноги.

Алена Пенчугина
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