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Регион
30 декабря, 09:51

Стало известно о состоянии Кондулайнен после инсульта

Mash: Актриса Елена Кондулайнен начала восстанавливаться после инсульта

Елена Кондулайнен. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Елена Кондулайнен. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Актриса театра и кино Елена Кондулайнен начала восстанавливаться после инсульта. К ней постепенно возвращается голос, сообщает телеграм-канал Mash.

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен принимала участие более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — «Сто дней до приказа», «Зверобой», «8 свиданий» и «Интерны». В 2002 году женщина удостоилась звания заслуженной артистки РФ.

Состояние секс-символа СССР Кондулайнен ухудшилось после несчастного случая в Египте
Состояние секс-символа СССР Кондулайнен ухудшилось после несчастного случая в Египте

Напомним, Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт в 2020 году. Она почувствовала себя плохо в ресторане в ЦПКиО им. Горького, где проходил праздник для школьников. У неё появились головная боль и нарушения речи. Позднее она получила перелом руки в больнице. Позже Кондулайнен поехала в Египет, чтобы восстановиться, но там упала с лестницы и сломала берцовую кость. Вскоре сообщили, что у неё была парализована правая часть тела, это — последствия инсульта, перенесённого четыре года назад.

Николай Рюмин
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