Стало известно о состоянии Кондулайнен после инсульта

Напомним, Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт в 2020 году. Она почувствовала себя плохо в ресторане в ЦПКиО им. Горького, где проходил праздник для школьников. У неё появились головная боль и нарушения речи. Позднее она получила перелом руки в больнице. Позже Кондулайнен поехала в Египет, чтобы восстановиться, но там упала с лестницы и сломала берцовую кость. Вскоре сообщили, что у неё была парализована правая часть тела, это — последствия инсульта, перенесённого четыре года назад.