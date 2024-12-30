Стало известно о состоянии Кондулайнен после инсульта
Mash: Актриса Елена Кондулайнен начала восстанавливаться после инсульта
Елена Кондулайнен. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Актриса театра и кино Елена Кондулайнен начала восстанавливаться после инсульта. К ней постепенно возвращается голос, сообщает телеграм-канал Mash.
Секс-символ СССР Елена Кондулайнен принимала участие более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — «Сто дней до приказа», «Зверобой», «8 свиданий» и «Интерны». В 2002 году женщина удостоилась звания заслуженной артистки РФ.
Напомним, Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт в 2020 году. Она почувствовала себя плохо в ресторане в ЦПКиО им. Горького, где проходил праздник для школьников. У неё появились головная боль и нарушения речи. Позднее она получила перелом руки в больнице. Позже Кондулайнен поехала в Египет, чтобы восстановиться, но там упала с лестницы и сломала берцовую кость. Вскоре сообщили, что у неё была парализована правая часть тела, это — последствия инсульта, перенесённого четыре года назад.