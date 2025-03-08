Госпитализированного Евгения Петросяна готовят к экстренной операции

Госпитализированного в Москве народного артиста РСФСР Евгения Петросяна сейчас готовят к экстренной операции. Об этом сообщает SHOT.

Известному юмористу стало плохо сегодня утром, родные вызвали ему скорую. Сейчас врачи готовят Петросяна к операции и пытаются стабилизировать его состояние. Журналисты телеграм-канала спросили жену артиста Татьяну Брухунову о состоянии супруга, но она отказалась от комментариев.