Госпитализированного Евгения Петросяна готовят к экстренной операции
SHOT: Госпитализированного в Москве Евгения Петросяна готовят к операции
Госпитализированного в Москве народного артиста РСФСР Евгения Петросяна сейчас готовят к экстренной операции. Об этом сообщает SHOT.
Известному юмористу стало плохо сегодня утром, родные вызвали ему скорую. Сейчас врачи готовят Петросяна к операции и пытаются стабилизировать его состояние. Журналисты телеграм-канала спросили жену артиста Татьяну Брухунову о состоянии супруга, но она отказалась от комментариев.
Ранее стало известно, что Петросяна госпитализировали в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сейчас 79-летний артист находится в реанимации.
ТАСС / Вадим Тараканов