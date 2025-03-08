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8 марта, 10:02

Госпитализированного Евгения Петросяна готовят к экстренной операции

SHOT: Госпитализированного в Москве Евгения Петросяна готовят к операции

Госпитализированного в Москве народного артиста РСФСР Евгения Петросяна сейчас готовят к экстренной операции. Об этом сообщает SHOT.

Известному юмористу стало плохо сегодня утром, родные вызвали ему скорую. Сейчас врачи готовят Петросяна к операции и пытаются стабилизировать его состояние. Журналисты телеграм-канала спросили жену артиста Татьяну Брухунову о состоянии супруга, но она отказалась от комментариев.

Ранее стало известно, что Петросяна госпитализировали в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сейчас 79-летний артист находится в реанимации.

Писательницу Аллу Гербер экстренно госпитализировали в Москве с аритмией
Писательницу Аллу Гербер экстренно госпитализировали в Москве с аритмией
Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Наталья Демьянова
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