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8 МАРТА

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8 марта, 13:10

Брухунова вышла на связь после госпитализации Петросяна и попросила оставить её в покое

Жена Петросяна попросила журналистов не беспокоить её по поводу здоровья супруга

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Жена госпитализированного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попросила журналистов не беспокоить её семью с вопросами о супруге. Об этом она написала в соцсетях.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое! Имейте совесть», — написала супруга.

Перед этим Татьяна опубликовала в социальных сетях поздравление с 8 Марта.

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Напомним, сегодня утром появились данные о госпитализации Евгения Петросяна. У народного артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. Также сообщалось, что его готовят к экстренной операции. Однако недавно в соцсетях юмориста появилось видеопоздравление с 8 Марта.

Николай Рюмин
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