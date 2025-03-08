Брухунова вышла на связь после госпитализации Петросяна и попросила оставить её в покое
Жена Петросяна попросила журналистов не беспокоить её по поводу здоровья супруга
Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Жена госпитализированного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попросила журналистов не беспокоить её семью с вопросами о супруге. Об этом она написала в соцсетях.
«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое! Имейте совесть», — написала супруга.
Перед этим Татьяна опубликовала в социальных сетях поздравление с 8 Марта.
Напомним, сегодня утром появились данные о госпитализации Евгения Петросяна. У народного артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. Также сообщалось, что его готовят к экстренной операции. Однако недавно в соцсетях юмориста появилось видеопоздравление с 8 Марта.