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8 марта, 12:58

Подруга Петросяна заявила, что два дня не может дозвониться до артиста

Заслуженная артистка России Ирина Гвоздева заявила, что два дня не может дозвониться до юмориста Евгения Петросяна. Однако о его госпитализации она ничего не знает и полагает, что эти новости могут оказаться фейком. Также она подчеркнула, что артисту уже 79 лет, поэтому относиться к своему здоровью стоит осторожно.

«До Петросяна дозвониться не могу. У него, по-моему, вчера был концерт выездной. Кто его знает, вдруг сегодня что-то с ним случилось или вчера вечером. <… > Два дня, наверное, мы не общались с ним. Ему 79 лет. Это же не шутка, возраст такой. Надо себя поберечь, конечно, в такие годы», — заявила Гвоздева в интервью с сайтом 360.ru.

Напомним, что сегодня утром появилась информация о госпитализации Евгения Петросяна. У народного артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. Также сообщалось, что его готовят к экстренной операции. Однако недавно в соцсетях юмориста появилось видеопоздравление с 8 Марта.

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ТАСС / Вадим Тараканов

Полина Никифорова
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