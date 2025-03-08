Подруга Петросяна заявила, что два дня не может дозвониться до артиста

Заслуженная артистка России Ирина Гвоздева заявила, что два дня не может дозвониться до юмориста Евгения Петросяна. Однако о его госпитализации она ничего не знает и полагает, что эти новости могут оказаться фейком. Также она подчеркнула, что артисту уже 79 лет, поэтому относиться к своему здоровью стоит осторожно.

«До Петросяна дозвониться не могу. У него, по-моему, вчера был концерт выездной. Кто его знает, вдруг сегодня что-то с ним случилось или вчера вечером. <… > Два дня, наверное, мы не общались с ним. Ему 79 лет. Это же не шутка, возраст такой. Надо себя поберечь, конечно, в такие годы», — заявила Гвоздева в интервью с сайтом 360.ru.