«Вещи из пыльного сундука»: Стилист оценил дорогущие брендовые образы жены Петросяна
Стилист Байрамов посоветовал Татьяны Брухуновой уволить своего фешн-эксперта
Татьяна Брухунова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит на свои брендовые образы приличные суммы. Некоторые из них стоят более трёх миллионов рублей, но при этом её стиль далёк от модных тенденций заявил в интервью kp.ru знаменитый стилист Омар Байрамов.
«Да, дорогие сумки, дорогая обувь, но никакого изящества и стиля в этом нет. Брухунова считает себя иконой стиля, но по факту вкуса я тут не вижу. Татьяне всего 35 лет, она симпатичная женщина, у неё стройная фигура, красивые формы, но почему-то она выбирает вещи, словно из пыльного бабушкиного сундука, которые ей накидывают десятки лет», — заявил Байрамов.
Он также задумался, действительно ли наряды Татьяны отражают её стиль жизни или она просто издевается над подписчиками. Байрамов посоветовал ей сменить стилиста, потому что жена Петросяна стала олицетворением не стиля и роскоши, а скорее неразумной траты денег.
Недавно стало также известно, что Брухунова имеет долги по коммунальным платежам, превышающие 300 тысяч рублей. При этом одна из её квартир оценивается в 440 миллионов рублей.