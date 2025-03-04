Стало известно, что молодая жена Петросяна годами не платила за коммуналку

Жена юмориста Евгения Петросяна накопила более 300 тысяч рублей долга по коммуналке. По информации SHOT, Татьяна Брухунова годами не платила за ЖКУ в своей элитной квартире в центре Москвы за 440 миллионов рублей.

Как узнал телеграм-канал, на Брухунову оформлено две квартиры: одна — на Лесной улице, в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы», в Хамовниках. Именно на последней накопилось 314 тысяч рублей коммунальных долгов. Так, по данным SHOT, Брухунова должна более 128 тысяч рублей квартплаты, ещё 179 тысяч рублей — взносов за капремонт, а также 7 тысяч рублей — за ЖКУ. Всего — 314 тысяч.

Дом, где находится квартира Татьяны Брухуновой. Видео © Telegram / SHOT

Элитная квартира площадью 232,2 «квадрата», которая оценивается в 441 миллион рублей, находится в Хамовниках. Внутри — потолки высотой 3,6 метра. В собственность она была оформлена на жену Петросяна в 2017 году. Бонусом к квартире — машино-место (стоимостью около 8 миллионов рублей) и три нежилых помещения почти на 5 миллионов рублей.

Вторая квартира Брухуновой, расположенная на Лесной улице, оценивается в 54 миллиона рублей. Однако за это жилище площадью 77,5 «квадрата» она платит исправно — никаких долгов по ЖКУ на нём нет. Сама жена юмориста сейчас находится на Байкале, в «путешествии мечты».