Психолог объяснил жёсткие комментарии жены Петросяна по поводу «пали» желанием самоутвердиться
Психолог Самбурский: Брухунова боится, что её запомнят, как жену Петросяна
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruhunova
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно угодила в скандал из-за своих высказываний по поводу дешёвых копий известных брендов. Психолог Станислав Самбурский считает, что женщина просто пытается самоутвердиться. Она зависима от дорогих вещей и всеобщего одобрения. Об этом сообщает портал «Страсти».
«Татьяне страшно, что её запомнят, как «девушку из простой семьи». Мысль, что ты просто жена Петросяна, а они звёзды, вызывает изжогу, поэтому важно напасть первой. Сказать известным актрисам, что носить реплики брендов плохо, — это желание самоутвердиться. Татьяна явно живёт в зависимости от внешнего одобрения, поэтому так быстро чистит критические замечания под своими постами», — сказал психолог.
Самбурский также отметил нежелание Бурхуновой брать фамилию мужа. Оно связано с тем, что женщине важно чувство защищённости, ощущение, что у неё есть «тыл». Наравне с этим она выбрала себе в супруги богатого мужа, чтобы зацепиться в столице.
В скандал с «палью» вмешались юрист Катя Гордон и актриса Ирина Безрукова. Они защитили девушек, которые предпочитают покупать более бюджетные варианты известных брендов. Бурхунова назвала их «сбитыми лётчиками».