«Я пью за вас!»: В соцсетях попавшего в реанимацию Петросяна вышло поздравление с 8 Марта
Евгений Петросян после сообщений о госпитализации поздравил россиянок с 8 Марта
В соцсетях попавшего в реанимацию Евгения Петросяна вышло поздравление с 8 Марта. В видеоролике народный артист РСФСР поздравляет россиянок с Международным женским днём, а затем поднимает бокал в честь праздника.
Евгений Петросян поздравляет женщин с 8 Марта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny
«Дорогие женщины, хочу от всего сердца поздравить вас с праздником. Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам. Их отношение должно быть самым нежным не только 8 Марта, но и весь год. Вот в чём секрет этого праздника», — отметил Петросян в видеопоздравлении.
Сегодня днём стало известно, что Евгений Петросян попал в реанимацию. У народного артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. Также сообщалось, что его готовят к экстренной операции.
ТАСС / Сергей Савостьянов