«Я пью за вас!»: В соцсетях попавшего в реанимацию Петросяна вышло поздравление с 8 Марта

В соцсетях попавшего в реанимацию Евгения Петросяна вышло поздравление с 8 Марта. В видеоролике народный артист РСФСР поздравляет россиянок с Международным женским днём, а затем поднимает бокал в честь праздника.

«Дорогие женщины, хочу от всего сердца поздравить вас с праздником. Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам. Их отношение должно быть самым нежным не только 8 Марта, но и весь год. Вот в чём секрет этого праздника», — отметил Петросян в видеопоздравлении.