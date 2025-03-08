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8 марта, 11:49

«Я пью за вас!»: В соцсетях попавшего в реанимацию Петросяна вышло поздравление с 8 Марта

Евгений Петросян после сообщений о госпитализации поздравил россиянок с 8 Марта

В соцсетях попавшего в реанимацию Евгения Петросяна вышло поздравление с 8 Марта. В видеоролике народный артист РСФСР поздравляет россиянок с Международным женским днём, а затем поднимает бокал в честь праздника.

Евгений Петросян поздравляет женщин с 8 Марта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petrosyanevgeny

«Дорогие женщины, хочу от всего сердца поздравить вас с праздником. Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам. Их отношение должно быть самым нежным не только 8 Марта, но и весь год. Вот в чём секрет этого праздника», — отметил Петросян в видеопоздравлении.

«Вы окружаете заботой и покоряете красотой»: Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
«Вы окружаете заботой и покоряете красотой»: Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Сегодня днём стало известно, что Евгений Петросян попал в реанимацию. У народного артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. Также сообщалось, что его готовят к экстренной операции.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Мария Любицкая
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