«Вы окружаете заботой и покоряете красотой»: Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта. Глава государства поблагодарил прекрасную половину страны за любовь и заботу, а также отметил их красоту, нежность и очарование.

«Вы действительно успеваете всё: окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки», — подчеркнул политик.

Поздравление Владимира Путина. Видео © Life.ru

Особое внимание президент уделил женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Путин заявил, что участницы СВО с частью выполняют боевые задачи, находясь и на передовой, и во фронтовых госпиталях.

«Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие — мужья, отцы, братья, любимые — сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда — а значит, и победа — на нашей стороне», — выразил уверенность глава государства.

В завершение Путин напомнил, что многое в жизни держится на талантах, творческой энергии, ответственности и любви женщин. Также президент пожелал россиянкам успехов, здоровья и благополучия.