Романтик года: Россиянин затащил на девятый этаж коня, чтобы поразить любимую на 8 Марта

Житель Нижнего Новгорода решил сделать своей возлюбленной подарок на 8 Марта в виде коня и привёл его на 9-й этаж своего дома. Об этом сообщает SHOT.

В Нижнем Новгороде мужчина завёл лошадь на 9-й этаж дома. Видео © Telegram/ SHOT

Соседям романтик объяснил, что нашёл лошадь недалеко от алкомаркета и решил забрать её с собой. Однако жители дома явно не оценили такой широкий жест мужчины.