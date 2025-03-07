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8 МАРТА

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7 марта, 18:04

Романтик года: Россиянин затащил на девятый этаж коня, чтобы поразить любимую на 8 Марта

SHOT: Нижегородец подарил любимой на 8 Марта коня и затащил его на 9-й этаж

Житель Нижнего Новгорода решил сделать своей возлюбленной подарок на 8 Марта в виде коня и привёл его на 9-й этаж своего дома. Об этом сообщает SHOT.

В Нижнем Новгороде мужчина завёл лошадь на 9-й этаж дома. Видео © Telegram/ SHOT

Соседям романтик объяснил, что нашёл лошадь недалеко от алкомаркета и решил забрать её с собой. Однако жители дома явно не оценили такой широкий жест мужчины.

Подарить коня, конечно, намного оригинальнее, чем букет цветов или коробку конфет. Кстати, самым популярным подарком на 8 Марта в этом году стала клубника в шоколаде. Также на 66% выросли продажи аксессуаров ручной работы. Популярностью пользуются и съедобные букеты из зефира, орехов и шоколадных конфет.

Россиянки хотят на 8 Марта не машину или тюльпаны, а МРТ и новые зубы
Россиянки хотят на 8 Марта не машину или тюльпаны, а МРТ и новые зубы
Обложка ©

Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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