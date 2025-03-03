Россиянки хотят на 8 Марта не машину или тюльпаны, а МРТ и новые зубы

В преддверии 8 Марта россиянки рассказали Life.ru, что они хотели бы получить в подарок на Международный женский день. Как оказалось, в наше время лучшими друзьями женщин являются не бриллианты, а сертификаты к врачам. Представительницы прекрасного пола были бы рады сдать анализы, сделать зубы, отправиться в санаторий и получить другие медуслуги.

Россиянки рассказали, чего хотят на 8 Марта. Фото © Life.ru

Не оценили женщины и недавнее высказывание ясновидящей Кажетты Ахметжановой, которая призвала не дарить на 8 Марта деньги. Россиянки массово заявили, что подарку в виде денег они были бы рады всегда и он никогда не будет находиться в антитопе.

Россиянки рассказали, чего хотят на 8 Марта. Фото © Life.ru

Россиянки рассказали, чего хотят на 8 Марта. Фото © Life.ru

Также девушки писали о подарках, основываясь на своих личных предпочтениях и нуждах. Так, женщины просили удобное компьютерное кресло для работы в офисе, куртку на весну, сертификаты в СПА, патчи, парфюм, бриллианты и даже оплату адвоката и госпошлины.

Россиянки рассказали, чего хотят на 8 Марта. Фото © Life.ru

Россиянки рассказали, чего хотят на 8 Марта. Фото © Life.ru

Россиянки рассказали, чего хотят на 8 Марта. Фото © Life.ru