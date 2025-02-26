На что он намекает?! Составлен топ самых ужасных подарков на 8 Марта

Знаменитая ясновидящая Кажетта Ахметжанова призвала не дарить на 8 Марта посуду. По её словам, женщина может расценить это как намёк, мол мужчина считает её в первую очередь кухаркой. Аналогично и с абонементом в фитнес-клуб. Дама может подумать, будто бы её фигура не нравится кавалеру.

«Дарите такой подарок только в случае, если она явно выразила такое желание. В противном случае вы рискуете больше обидеть, чем порадовать», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».