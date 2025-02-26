Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 14:51

На что он намекает?! Составлен топ самых ужасных подарков на 8 Марта

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова призвала не дарить на 8 Марта посуду

Знаменитая ясновидящая Кажетта Ахметжанова призвала не дарить на 8 Марта посуду. По её словам, женщина может расценить это как намёк, мол мужчина считает её в первую очередь кухаркой. Аналогично и с абонементом в фитнес-клуб. Дама может подумать, будто бы её фигура не нравится кавалеру.

«Дарите такой подарок только в случае, если она явно выразила такое желание. В противном случае вы рискуете больше обидеть, чем порадовать», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Также эксперт рекомендовала не дарить просто деньги. Женщине может показаться, будто мужчине было лень заморачиваться с сюрпризом. Плохой идеей для 8 Марта является и презент в виде плюшевой игрушки, которая сначала вызовет восторг, а потом превратится в ненужный пылесборник. А вот портрет на заказ лучше заменить абонементом на фотосессию, уверена мистик.

Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году: рабочие и выходные дни на Международный женский день
Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году: рабочие и выходные дни на Международный женский день

Ранее россиянам рассказали, как отдыхаем на 8 Марта. Гражданам напомнили, что длинных выходных не планируется. Кроме того, синоптик рассказала, какой сюрприз погода сделает москвичкам в этот день.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • 8 марта
  • Праздники
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar