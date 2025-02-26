На что он намекает?! Составлен топ самых ужасных подарков на 8 Марта
Ясновидящая Кажетта Ахметжанова призвала не дарить на 8 Марта посуду
Знаменитая ясновидящая Кажетта Ахметжанова призвала не дарить на 8 Марта посуду. По её словам, женщина может расценить это как намёк, мол мужчина считает её в первую очередь кухаркой. Аналогично и с абонементом в фитнес-клуб. Дама может подумать, будто бы её фигура не нравится кавалеру.
«Дарите такой подарок только в случае, если она явно выразила такое желание. В противном случае вы рискуете больше обидеть, чем порадовать», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Также эксперт рекомендовала не дарить просто деньги. Женщине может показаться, будто мужчине было лень заморачиваться с сюрпризом. Плохой идеей для 8 Марта является и презент в виде плюшевой игрушки, которая сначала вызовет восторг, а потом превратится в ненужный пылесборник. А вот портрет на заказ лучше заменить абонементом на фотосессию, уверена мистик.
Ранее россиянам рассказали, как отдыхаем на 8 Марта. Гражданам напомнили, что длинных выходных не планируется. Кроме того, синоптик рассказала, какой сюрприз погода сделает москвичкам в этот день.