Длинных выходных не будет: Россиянам напомнили, как отдыхаем на 8 Марта

Международный женский день в 2025 году не порадует россиян трёхдневным отдыхом. Эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова пояснила, что дополнительный выходной день был перенесён на лето.

Юрист напомнила РИА «Новости», что постановлением Правительства РФ выходной с 8 марта перенаправлен на 13 июня. В результате на День России россиян ждёт четырёхдневный отдых.