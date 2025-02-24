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Регион
24 февраля, 01:29

Длинных выходных не будет: Россиянам напомнили, как отдыхаем на 8 Марта

Юрист Владимирова: Длинных выходных по случаю 8 Марта в этом году не будет

Международный женский день в 2025 году не порадует россиян трёхдневным отдыхом. Эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова пояснила, что дополнительный выходной день был перенесён на лето.

Юрист напомнила РИА «Новости», что постановлением Правительства РФ выходной с 8 марта перенаправлен на 13 июня. В результате на День России россиян ждёт четырёхдневный отдых.

В Госдуме отвергли идею сократить праздники ради выходных на Пасху и Троицу
В Госдуме отвергли идею сократить праздники ради выходных на Пасху и Троицу

Ранее в Госдуме прозвучало предложение сделать Пасху и Троицу выходными днями. Парламентарии считают, что так работающие россияне смогут провести православные праздники в кругу семьи.

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Shutterstock / FOTODOM / TukkataMoji

Антон Голыбин
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