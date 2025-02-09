Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными

Забирать дни от других праздников, чтобы перенести их на Пасху или День Святой Троицы, не стоит. Следует просто выделить дополнительные выходные, сообщил в беседе с ТАСС замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Никакие [установленные праздничные дни] не убираем, предлагаем дополнительные два выходных [в году]», — пояснил парламентарий.

Во время подготовки законопроекта будет проводиться сбор подписей депутатов, которым понравится такая идея, отметил он. Далее документ передадут на рассмотрение Госдумы.

Гусев напомнил об указе президента РФ, согласно которому «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей в Российской Федерации принадлежит православию». Рождество, Пасха и Святая Троица — это три самых важных православных праздника, однако лишь один из них отмечается на государственном уровне.