Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными
В ГД предложили дополнительно выделить выходные на Пасху и День Святой Троицы
Забирать дни от других праздников, чтобы перенести их на Пасху или День Святой Троицы, не стоит. Следует просто выделить дополнительные выходные, сообщил в беседе с ТАСС замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
«Никакие [установленные праздничные дни] не убираем, предлагаем дополнительные два выходных [в году]», — пояснил парламентарий.
Во время подготовки законопроекта будет проводиться сбор подписей депутатов, которым понравится такая идея, отметил он. Далее документ передадут на рассмотрение Госдумы.
Гусев напомнил об указе президента РФ, согласно которому «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей в Российской Федерации принадлежит православию». Рождество, Пасха и Святая Троица — это три самых важных православных праздника, однако лишь один из них отмечается на государственном уровне.
«А Пасха — нет, хотя воскрешение Христа — это основа христианского вероучения. Троица — это то, на чём стоит православие. Поэтому это важнейшие праздники, и люди это знают. Поэтому важно их закрепить на государственном уровне», — утверждает Гусев.
Ранее Дмитрий Гусев уже заявлял о планах подготовить законопроект, который сделает Пасху и день Святой Троицы выходными. По мнению депутата, россиянам будет приятно провести эти дни в кругу своих родных. А вот представители церкви считают, что особо смысла в этом нет.
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