«У нас выходных и так много»: В РПЦ оценили предложение сделать нерабочими Пасху и Троицу
Иерей Островский не увидел смысла в предложении сделать Пасху и Троицу выходными
Одного воскресного дня достаточно для христианина, чтобы отметить праздник, считает настоятель храма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Diuvbanova
В России достаточно выходных дней, поэтому делать нерабочими дни после Пасхи и Троицы не имеет смысла. Об этом в разговоре с Life.ru заявил Павел Островский, иерей Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области. Так он прокомментировал подготовку депутатами Госдумы соответствующего законопроекта.
«У нас выходных дней и так много. Спасибо за это большое. Нужно и работать, и отдыхать. У нас и Пасха, и Троица — это в воскресные дни. Я не вижу смысла делать выходным ещё понедельник. Потому что у нас на Пасху люди обычно идут ночью на службу. Даже те, кто идут с утра, потом всё равно имеют целый день впереди. Ты можешь спокойно отдохнуть, с семьёй посидеть и тому подобное», — отметил иерей.
Также Островский указал, что делать выходной для того, чтобы люди уехали на дачу и напились, не имеет ничего общего с церковными праздниками.
«Поэтому если мы говорим про нормальное христианское празднование, то есть когда человек идёт на службу, а потом проводит время в кругу семьи, то одного полноценного воскресного дня для этого вполне достаточно», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, что в 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля, а Троица на 8 июня.
Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев объявил о разработке законопроекта, который сделает Пасху и день Святой Троицы выходными. Так работающие россияне смогут провести православные праздники в кругу семьи, считает парламентарий.