Депутат Государственной думы и член комитета по культуре Ольга Германова, общаясь с жителями приграничных районов Курской области, сообщила, что на украинском сайте доступны к продаже иконы из монастыря, который находится под контролем украинских сил.

«Когда я увидела, что на украинском сайте распродают наши иконы… Это очень больно», — сказала Германова, подчеркнув, что речь идёт о Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре Курской епархии.

Она также отметила, что поездки в Беловский район области в настоящее время представляют опасность. Депутат добавила, что родом из села Пены в Беловском районе, а свою профессиональную деятельность начинала в Судже.