Названы главные тренды среди подарков на 8 Марта в 2025 году

Модные фены уже не являются такими желанными, как раньше. Сейчас наиболее популярными к 8 Марта стали подарки ручной работы и клубника в шоколаде. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на результаты исследования.

«Клубника в шоколаде – хит продаж в преддверии 8 Марта уже не первый год, но в 2025-м продажи продолжили расти: в феврале 2025 года – в 2,5 раза по сравнению с февралём прошлого года. Также активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 84%», – сообщили аналитики.

Продажи аксессуаров ручной работы выросли на 66%. Особенно востребованными являются изделия из бисера, ремни, брелоки и обвесы.

Но и классика своё забрала: наборы косметики покупать стали чаще на 22%, парфюмерию — на 31%, цветы — на 50%, а растения в горшке — на 23%.