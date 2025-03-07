Красные — жене, розовые — коллеге: Эксперт по этикету научила правильно выбирать и дарить цветы на 8 Марта

Многие не задумывались, но существуют правила дарения букета. Советы эксперта по этикету Надежды Коломацкой пригодятся вам сегодня и завтра, когда вы будете поздравлять женщин с 8 Марта.

Во-первых, нужно снять всю «техническую» упаковку (бумагу, пакеты), выбросить её и букет вручать уже в финальном красивом эстетическом виде. Держать букет стоит в правой руке.

Нюанс, который следует отметить, это когда мы вручаем букет коллеге или тому, кто выше нас по статусу. Никаких объятий не должно сопровождать вручение букета. Достаточно будет ограничиться рукопожатием, если позволяет атмосфера. Если мы вручаем букет близкому человеку — другу, маме, супруге, — тогда, вручая букет, мы можем обнять и поцеловать получателя. Надежда Коломацкая Эксперт по этикету

По словам эксперта, обратить внимание нужно и на цветовую палитру. Так, красные цветы уместны для очень близкого человека. Жёлтые — это оттенок, которого следует избегать в деловых букетах. Стоит отдать предпочтение нейтральным цветам — тёмным, пастельным тонам, кофейным, нежно-розовым. Чем моложе девушка, которой вы дарите букет, тем нежнее должны быть оттенки.