Раскрыты «еврейские лайфхаки», которые помогут сэкономить на цветах и подарках 8 Марта

Главный женский праздник ассоциируется у мужчин с большими тратами — нужно не только купить подарок для мамы или возлюбленной, но и не забыть про коллег и друзей. Как не разориться, пытаясь одарить всех? «Еврейские лайфхаки» в беседе с Life.ru дал финансовый консультант Александр Патешман.

Как сэкономить на цветах 8 Марта

Чтобы на весь день не застрять в очереди за букетами, эксперт советует покупать те же тюльпаны в сетевых магазинах: бывает, что цены там в два раза ниже, чем в цветочных магазинах. Берите сразу большие охапки. Также купите обёрточную бумагу на маркетплейсах — это будет дешевле, чем в тех же цветочных.

«Например, один цветок сейчас стоит около 100 рублей, а 8 марта, скорее всего, будет стоить 200. Покупаем эти цветы, дома распаковываем и упаковываем в свою обёрточную бумагу. Таким образом, экономим на букете в два раза. Если самим упаковывать лень, можно подойти с букетом в цветочный магазин, дать 100 рублей и попросить запаковать в вашу бумагу. Они это сделают, если нет очереди и они свободны», — советует Патешман.

Как сэкономить на подарках 8 Марта

Чтобы не ломать голову насчёт подарков, консультант советует обратить внимание на подарочные сертификаты, например, в магазин косметики и парфюмерии. Плюс в том, что цена на них не растёт, в отличие от цен в магазинах, а использовать их можно целый год.

Эксперт также раскрыл лайфхак, как вернуть СЕБЕ деньги за этот презент.

«Лайфхак: если это электронный сертификат, сохраняйте его номер. Срок действия обычно год. Девушки часто забывают обналичить сертификат. Ставим себе пометку: купили его 8 марта 2025 года — ставим напоминание на 7 марта 2026 года. Проверяем: если девушка про него забыла, можно сделать отмену, и деньги вернутся вам. Если девушка забыла или вы расстались, сертификат можно отменить и не потратить деньги», — говорит Патешман