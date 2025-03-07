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8 МАРТА

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7 марта, 10:15

Забудьте про розы в целлофане из 90-х: Флорист рассказала, какие букеты нельзя дарить в 2025 году

Флорист Весенняя: На 8 Марта выбирайте букеты в пастельных и ярких тонах

Обстановка на Рижском рынке в Москве в преддверии 8 Марта. Фото © Life.ru

Обстановка на Рижском рынке в Москве в преддверии 8 Марта. Фото © Life.ru

8 Марта вся сильная половина России будет поздравлять своих мам, жён, сестёр, дочерей, подруг, коллег с Международным женским днём. Главный атрибут этого праздника — конечно, цветы. Какой букет выбрать, чтобы не опростоволоситься, Life.ru рассказала флорист, декоратор Татьяна Весенняя.

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Эксперт советует обратить внимание на весенние цветы — мускари, нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Букет должен быть пастельной гаммы или, наоборот, сочный, яркий. А вот цветы, которые будут смотреться неактуально 8 Марта, — «осенние» хризантемы, тёмные букеты. Также не стоит выбирать протеи или любые тропические цветы — у них «мужской» характер. И забудьте про синие розы с гипсофилой, «сделанные по подобию киоска 90-х годов», а также аляпистые букеты в плёнке.

Старайтесь выбирать что-то сезонное и нежное. Но не забывайте о предпочтениях самой женщины.

«Непроходящая классика в контексте 8 Марта — это тюльпаны с нарциссами, с мимозой. Ну и вечная классика — это, конечно, розы. Плюс пионы», — заключила флорист.

В преддверии 8 Марта флористы продают ветки магнолии за 20 тысяч рублей
В преддверии 8 Марта флористы продают ветки магнолии за 20 тысяч рублей

Кстати, большинство мужчин — 70% — считают 8 Марта значимой датой, при этом 58% из них всегда поздравляют своих близких в этот день, а 12% делают это время от времени.

Екатерина Хмелева
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