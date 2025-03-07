Забудьте про розы в целлофане из 90-х: Флорист рассказала, какие букеты нельзя дарить в 2025 году

8 Марта вся сильная половина России будет поздравлять своих мам, жён, сестёр, дочерей, подруг, коллег с Международным женским днём. Главный атрибут этого праздника — конечно, цветы. Какой букет выбрать, чтобы не опростоволоситься, Life.ru рассказала флорист, декоратор Татьяна Весенняя.

Эксперт советует обратить внимание на весенние цветы — мускари, нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Букет должен быть пастельной гаммы или, наоборот, сочный, яркий. А вот цветы, которые будут смотреться неактуально 8 Марта, — «осенние» хризантемы, тёмные букеты. Также не стоит выбирать протеи или любые тропические цветы — у них «мужской» характер. И забудьте про синие розы с гипсофилой, «сделанные по подобию киоска 90-х годов», а также аляпистые букеты в плёнке.

Старайтесь выбирать что-то сезонное и нежное. Но не забывайте о предпочтениях самой женщины.

«Непроходящая классика в контексте 8 Марта — это тюльпаны с нарциссами, с мимозой. Ну и вечная классика — это, конечно, розы. Плюс пионы», — заключила флорист.