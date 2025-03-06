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6 марта, 19:26

В преддверии 8 Марта флористы продают ветки магнолии за 20 тысяч рублей

Флористы, ожидающие наплыва покупателей 8 Марта, решили удивить клиентов неожиданным предложением. Как пишут телеграм-каналы, ушлые продавцы предлагают купить даме ветку магнолии за 20 тысяч рублей.

Высотой веточка будет 90 сантиметров, а размах веток достигнет примерно 35 сантиметров. К своеобразному букету прилагается аквабокс, ленточка, подкормка и крафтовая бумага в качестве упаковки. В Китае, кстати, магнолия является символом любви и преданности, а в Японии — привлекательности и благородства.

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Стало известно, сколько российских мужчин считают 8 Марта важной датой

Ранее флористы рассказали о подорожании на цветочном рынке. Цветы выросли в цене в среднем на 5–10%. Теперь стоимость одного тюльпана будет составлять примерно 120 рублей. Ценник за розу будет начинаться от 300 рублей.

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© Life.ru/Шедеврум

Полина Никифорова
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