Большинство россиян сочли цветы несущественным элементом праздника

Не каждый мужчина готов купить букетик тюльпанов для своей жены или мамы на предстоящий весенний женский праздник. С учётом увеличения цен сильная половина человечества заявила, что не готова тратить такие большие суммы на покупку цветов — более половины россиян считают их несущественным элементом праздника, сообщает kp.ru.

Согласно опросу, 58% респондентов утверждают, что цветы на 8 Марта совершенно не нужны. Кстати, такое мнение разделяют как мужчины, так и женщины.

Мужчины считают нецелесообразным переплачивать за букеты, когда в другие дни их можно приобрести практически за полцены. Женщины же чаще выступают против значительных трат, если ведут общий бюджет с партнёром, или просто не любят срезанные цветы.