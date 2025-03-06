Большинство россиян сочли цветы несущественным элементом праздника
58% россиян решили, что не будут покупать цветы на 8 Марта
Не каждый мужчина готов купить букетик тюльпанов для своей жены или мамы на предстоящий весенний женский праздник. С учётом увеличения цен сильная половина человечества заявила, что не готова тратить такие большие суммы на покупку цветов — более половины россиян считают их несущественным элементом праздника, сообщает kp.ru.
Согласно опросу, 58% респондентов утверждают, что цветы на 8 Марта совершенно не нужны. Кстати, такое мнение разделяют как мужчины, так и женщины.
Мужчины считают нецелесообразным переплачивать за букеты, когда в другие дни их можно приобрести практически за полцены. Женщины же чаще выступают против значительных трат, если ведут общий бюджет с партнёром, или просто не любят срезанные цветы.
Напомним, что к празднику цена букетов увеличилась примерно на 5-10 процентов. Аналитические компании отмечают, что розничные цены продолжают расти не только из-за увеличения закупочной стоимости и расходов на транспортировку, но и в связи с возросшими затратами для предпринимателей – на упаковку, материалы, аренду помещений, зарплаты сотрудников и другие расходы.
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