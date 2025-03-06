Экономист объяснил, почему не стоит брать кредит на покупку подарков к 8 Марта

Покупать подарки на праздники в кредит — плохая идея, потому что они не являются обязательной статьёй расходов и пойдут в счёт будущих доходов. Как поступить, если денег на презент не хватает, в беседе с Life.ru рассказал экономист, эксперт в области экономики, основатель транспортной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов.

«Кредит на покупку подарков брать не стоит. Подарок не является обязательной стороной расхода в вашей жизни. Лучше либо купить подарок попроще или пообещать подарить позже, либо сделать его своими руками. Но в кредит его брать категорически не стоит», — объяснил эксперт.

Кредит — это потребление будущего дохода, а если у вас уже сейчас не хватает денег на текущие расходы в виде подарка, то нет гарантии, что этот дополнительный доход появится у вас позже. Вас, к примеру, могут уволить, или вы уйдёте на больничный и платить будет нечем. Рамиль Хакимзянов Экономист, эксперт в области экономики, основатель транспортной компании ООО «Капитал»

По его словам, даже автокредит брать не так опасно, потому что в случае непредвиденных обстоятельств машину можно продать. То же самое и с ипотекой — на квартиру тоже можно найти покупателя. А подарок в случае форс-мажора продать не выйдет, предупредил наш собеседник.

Рассрочка на маркетплейсе — тоже неподходящий вариант. Она всё равно пройдёт через банк. Кредитную историю вашу не испортит, но утяжелит вашу финансовую нагрузку. Более того, это может выйти боком в будущем — например, если после оформления рассрочки прийти в банк за ипотекой, то в финансовой организации могут не поверить, что человек с доходом более 200 тысяч рублей брал в рассрочку духи за 10 тысяч.

Поэтому всё должно быть соразмерно. Подарок — это не тот расход, как и отдых на море, к примеру, на который нужно тратить будущие доходы. Нужно дарить на те суммы, которые вам сейчас доступны. А если это крупный подарок, то лучше начните откладывать на него заранее комфортную для вас сумму. Рамиль Хакимзянов Экономист, эксперт в области экономики, основатель транспортной компании ООО «Капитал»