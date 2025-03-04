Унитаз с цветами, входная дверь или секс: Барецкий раскрыл секрет идеального подарка на 8 Марта

Эпатажный шоумен Стас Барецкий поделился с Life.ru своим взглядом на подарки к 8 Марта. Он уверен: баловать жён дорогими вещами — лишнее, а вот на презенте для мам лучше не экономить. Любовниц же и вовсе можно порадовать стихами или сексом, уверен собеседник издания.

«Я считаю, что дорогостоящие подарки можно дарить девушкам только на момент ухаживания. Что касается жён, то, конечно, им не надо дарить дорогостоящих подарков. Во-первых, потому что в нормальных семьях муж и так отдаёт зарплату жене и детям, оставаясь практически голым. Не надо баловать жён, мы, мужчины, и так подарили им себя», — подчеркнул Барецкий.

По-иному дело обстоит с подарком для матери, отметил шоумен. Это самый родной человек в жизни, который никогда не оставит в трудную минуту. Именно поэтому мамы заслуживают самого лучшего.

«Матери нужно дарить всё, чего ей хочется. Мать — это главный человек в нашей жизни, это святое. Жена придёт и уйдёт, мать — никогда», — уверен он.

А если речь идёт о выборе презента для любовницы, то оптимальным вариантом будут секс или стихи, подчеркнул Барецкий. Также шоумен признался, что давно не балует женщин подарками, так как считает себя самого «подарком судьбы». Сюрприз Барецкий устраивает лишь для мамы. Однако раньше ему доводилось удивлять спутниц неожиданными «сувенирами», например, металлической дверью в квартиру и старым автомобилем.

«Самый необычный подарок, который я дарил на 8 Марта девушке, — установил ей унитаз новый полностью за свой счёт. Старый я сам разбил, когда был пьяный, пришлось купить новый. Преподнести его решил тоже интересно: я принёс ей его на руках, а в него положил букет цветов. Когда она открыла дверь, я встал на колени и подарил всё это», — подытожил шоумен.