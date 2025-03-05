Минимализм в тренде: Раскрыт идеальный ювелирный подарок для мамы и супруги на 8 Марта

В России набирает популярность тренд на украшения с выращенными бриллиантами. Это отличный подарок на 8 Марта, ведь они ничем не уступают натуральным камням, но обходятся дешевле, рассказала Life.ru эксперт Елена Ракутина.

Для мамы идеально подойдут классические украшения с изумрудами или жемчугом, символизирующие элегантность и мудрость. Эффектные броши также могут стать прекрасным сюрпризом для мам, следящих за модой, отметила специалист ювелирного бренда Sokolov.

Выбирая подарок для любимой, обращайте внимание на её стиль. Если она предпочитает смелые решения, серьги-каффы с цветными камнями станут ярким акцентом образа. Для поклонниц классики подойдут изящные колье с бриллиантами. Сестре или подруге могут понравиться молодёжные и стильные украшения.

«Молодое поколение ценит индивидуальность и возможность создавать уникальные образы. Тонкие цепочки, которые можно носить и по отдельности, и многослойно, браслеты с шармами, рассказывающие личную историю, яркие серьги с цветными камнями — всё это позволяет проявить творческий подход к созданию образа», — отметила Ракутина.

Для любителей минимализма Ракутина советует лаконичные украшения — тонкие браслеты и подвески, которые легко вписываются в базовый гардероб.

В ювелирных тенденциях сейчас выделяются украшения с цветными камнями и натуральным жемчугом. Минималистичный дизайн, серьги-кольца и подвески с геометрическим орнаментом находятся на пике популярности. При выборе важно учитывать и стиль жизни женщины, чтобы украшение гармонично дополняло её гардероб.