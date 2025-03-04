Милонов назвал эскортницами девушек, выкладывающих фото с огромными букетами роз

Если девушка публикует в Интернете фотографии с огромными букетами, это может создать впечатление, что она является «эскортницей или содержанкой». Депутат Государственной Думы Виталий Милонов подчеркнул, что это недопустимо, особенно когда другие считают каждую копейку, пытаясь купить для своих любимых даже несколько цветочков.

Милонов добавил, что раньше цветы закупались в странах, которые не дружат с Россией, и сейчас, когда логистические цепочки меняются и цены резко возросли, подобные демонстрации роскоши могут вызвать определённые ассоциации.

«Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит. Это возмутительно в то время, когда другие думают, купить три цветочка своей любимой или пять. Задаётся совершенно ненужный тренд», — отметил депутат в беседе с НСН.