Бойцы «Пятнашки» и активисты «Молодой Гвардии» поздравили россиянок с 8 Марта

В Донецке бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» поздравили сотрудниц больницы имени Калинина с 8 Марта. Об этом сообщили в бригаде «Пятняшка».

Военные вручили цветы медикам и водительницам в ДНР накануне 8 марта. Видео © Пресс-служба «Пятнашки», ВАИ, МГЕР

«Поздравляем вас с наступающим 8 марта! Вы – наш тыл! Спасибо, что помогаете нашим бойцам», – указал военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка».

К поздравлениям присоединились российские студенческие отряды совместно с 220-й Военной автоинспекцией. Они вручили цветы и сказали тёплые слова проезжающим женщинам-водителям.