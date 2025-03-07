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8 МАРТА

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Регион
7 марта, 16:45

Бойцы «Пятнашки» и активисты «Молодой Гвардии» поздравили россиянок с 8 Марта

Военные из бригады «Пятнашка». Обложка © Пресс-служба «Пятнашки»

Военные из бригады «Пятнашка». Обложка © Пресс-служба «Пятнашки»

В Донецке бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» поздравили сотрудниц больницы имени Калинина с 8 Марта. Об этом сообщили в бригаде «Пятняшка».

Военные вручили цветы медикам и водительницам в ДНР накануне 8 марта. Видео © Пресс-служба «Пятнашки», ВАИ, МГЕР

«Поздравляем вас с наступающим 8 марта! Вы – наш тыл! Спасибо, что помогаете нашим бойцам», – указал военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка».

К поздравлениям присоединились российские студенческие отряды совместно с 220-й Военной автоинспекцией. Они вручили цветы и сказали тёплые слова проезжающим женщинам-водителям.

Цветочный десант: В Луганске студент оригинально поздравил бывшую учительницу с 8 Марта
Цветочный десант: В Луганске студент оригинально поздравил бывшую учительницу с 8 Марта

А ранее Life.ru писал, что россиянки получили цветы и поздравления от полиции в канун 8 Марта. Правоохранители подарили цветы девушкам-водителям прямо на дороге, раздали букеты представительницам прекрасного пола прямо в метро и поздравляли их с прекрасным праздником.

Дарья Нарыкова
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