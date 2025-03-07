Россиянки получили цветы и поздравления от полиции в преддверии 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МВД России провели акцию «8 Марта — в каждый дом!». Они подарили цветы девушкам-водителям прямо на дороге, раздали букеты представительницам прекрасного пола прямо в метро и поздравляли их с прекрасным праздником. Официальный представитель министерства Ирина Волк показала в своём телеграм-канале, как это было.