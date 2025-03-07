Россиянки получили цветы и поздравления от полиции в преддверии 8 Марта
Ирин Волк показала, как сотрудники МВД поздравляют женщин в канун 8 Марта
В преддверии Международного женского дня сотрудники МВД России провели акцию «8 Марта — в каждый дом!». Они подарили цветы девушкам-водителям прямо на дороге, раздали букеты представительницам прекрасного пола прямо в метро и поздравляли их с прекрасным праздником. Официальный представитель министерства Ирина Волк показала в своём телеграм-канале, как это было.
Сотрудники полиции подарили женщинам цветы в честь 8 марта. Видео © Telegram/ Ирина Волк
Ранее эксперт по этикету рассказала Life.ru, какие цветы следует дарить близким женщинам, а какие подойдут для знакомых и коллег. Так, красные розы подойдут только в качестве подарка для жены. Чем моложе девушка, которой преподноситься букет, тем нежнее должен быть оттенок.
Life.ru