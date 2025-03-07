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8 МАРТА

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Регион
7 марта, 15:04

Россиянки получили цветы и поздравления от полиции в преддверии 8 Марта

Ирин Волк показала, как сотрудники МВД поздравляют женщин в канун 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МВД России провели акцию «8 Марта — в каждый дом!». Они подарили цветы девушкам-водителям прямо на дороге, раздали букеты представительницам прекрасного пола прямо в метро и поздравляли их с прекрасным праздником. Официальный представитель министерства Ирина Волк показала в своём телеграм-канале, как это было.

Сотрудники полиции подарили женщинам цветы в честь 8 марта. Видео © Telegram/ Ирина Волк

Ранее эксперт по этикету рассказала Life.ru, какие цветы следует дарить близким женщинам, а какие подойдут для знакомых и коллег. Так, красные розы подойдут только в качестве подарка для жены. Чем моложе девушка, которой преподноситься букет, тем нежнее должен быть оттенок.

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Москва подарит всем женщинам на 8 Марта рекордно тёплую погоду в честь праздника
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Life.ru

Полина Никифорова
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