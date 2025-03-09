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8 МАРТА

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Регион
9 марта, 16:35

Евгения Петросяна выписали из больницы, куда он попал накануне

SHOT: Евгения Петросяна выписали из Боткинской больницы

Евгения Петросяна выписали из больницы, куда он попал накануне. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, врачи Боткинской больницы сумели стабилизировать состояние юмориста и провели ему операцию. Ему также купировали кровотечение. Сегодня было принято решение выписать Петросяна. Уже завтра он может принять участие в концерте в подмосковном Серпухове.

Напомним, накануне сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна. СМИ писали, что его готовят к экстренной операции. Однако чуть позже в соцсетях Петросяна появилось видеопоздравление с 8 Марта. При этом жена юмориста подтвердила, что её именитый супруг попал в больницу, но в реанимационном отделении его не было.


Брухунова вышла на связь после госпитализации Петросяна и попросила оставить её в покое
Брухунова вышла на связь после госпитализации Петросяна и попросила оставить её в покое
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RuTube / Роман Костомаров

Наталья Демьянова
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