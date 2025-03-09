Евгения Петросяна выписали из больницы, куда он попал накануне
SHOT: Евгения Петросяна выписали из Боткинской больницы
Евгения Петросяна выписали из больницы, куда он попал накануне. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, врачи Боткинской больницы сумели стабилизировать состояние юмориста и провели ему операцию. Ему также купировали кровотечение. Сегодня было принято решение выписать Петросяна. Уже завтра он может принять участие в концерте в подмосковном Серпухове.
Напомним, накануне сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна. СМИ писали, что его готовят к экстренной операции. Однако чуть позже в соцсетях Петросяна появилось видеопоздравление с 8 Марта. При этом жена юмориста подтвердила, что её именитый супруг попал в больницу, но в реанимационном отделении его не было.
RuTube / Роман Костомаров