Евгения Петросяна выписали из больницы, куда он попал накануне. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, врачи Боткинской больницы сумели стабилизировать состояние юмориста и провели ему операцию. Ему также купировали кровотечение. Сегодня было принято решение выписать Петросяна. Уже завтра он может принять участие в концерте в подмосковном Серпухове.