Король эпизодических ролей: Кем этот актёр приходился цесаревичу Алексею и в каких комедиях СССР играл

Начиная с 1941 года в советских кинофильмах начинает мелькать человек с невероятным даром перевоплощения. Забавный старичок в «Деле Артамоновых» превращается в разбитного почтальона из «Свинарки и пастуха», причём у Гайдая этот человек мог стать как дедом-пьянчужкой, так и респектабельным членом домкома. Кем же был он, этот король эпизодов советских фильмов? Его звали Георгий Светлани, но было ли это его настоящим именем? Расскажем в материале.

Кто такой Григорий Пиньковский?

Григорий Пиньковский был лучшим другом царевича Алексея и служил на яхте «Штандарт» юнгой. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Григорий Пиньковский и Георгий Светлани — это один и тот же человек. «Вот так я хожу по городу, и никто не знает, кто я такой», — говорит Леонид Утёсов в предисловии к песне «Гоп со смыком», и эта цитата очень хорошо подходит к данной ситуации. Кем же был Пиньковский и как он стал Светлани? Рассказываем.

В крестьянской семье в селе под Полтавой 3 февраля 1895 года родился Гриша Пиньковский. В планы его «отесиньки» не входило личное воспитание очередного ребёнка, поэтому мальчика в возрасте пяти лет отдали в школу юнг при Санкт-Петербургском гвардейском экипаже. Там он проявил невероятно прилежное поведение, артистический талант и серьёзные вокальные данные. За это в 1907 году простого крестьянского мальчика Гришу определили на службу на личную яхту царя Николая II под названием «Штандарт». Там Пиньковский подружился с цесаревичем Алексеем, будучи «приставленным» к нему для игр, и послужил моделью для фотографий дочерей царя.

Вследствие придворных интриг Пиньковского быстро «устранили» с яхты. Алексей (справа) со своим матросом-няней Андреем Деревенько на борту императорской яхты «Штандарт» в 1908 году. Фото © Wikipedia / Queen Alexandra

Цесаревич не хотел ни спать, ни есть, ни играть, пока рядом не было Гриньки. Но придворные интриги «взяли своё» — всего спустя два года Пиньковского отстранили от службы на «Штандарте». Этого момента он не скрывал даже тогда, когда стал Светлани, и вообще-то мог отправиться на Колыму за истории о дружбе с представителем царской семьи. Но Бог миловал.

В 1911 году Пиньковский окончил школу юнг, в 1914-м отучился на дирижёра, а в 1922-м — получил диплом ГИТИСа, куда его взяли по рекомендации Мейерхольда. Через три года, в 1925 году, Гриша находился на гастролях в Швеции. Жена написала ему письмо о рождении долгожданной дочери, наречённой Светланой. В честь дочки Пиньковский сменил имя и стал Светлани.

Где играл Георгий Светлани

Георгий Светлани играл в эпизодах более чем в 70 советских фильмах. Кадр из фильма «ТАСС уполномочен заявить...», режиссёр Владимир Фокин и др. / Kinopoisk

Георгий Светлани появляется практически во всех знаковых советских фильмах с 1941-го по 1984 год. Его кинокарьера продлилась более 40 лет, а до этого Светлани играл в театре. Его первая роль — это деревенский старичок Борис Морозов в «Деле Артамоновых», а последняя — ювелир Георгий Кузнецов в фильме «ТАСС уполномочен заявить…». Помимо этих картин был очень широкий спектр работ: посетитель кабака в фильме «Как поймали Семагу», профессор с контрабасом в картине «Бег», иконописец из фильма «Встряска»… Давайте подробнее рассмотрим его роли.

Георгий Светлани в театре

Георгий Светлани с 1918 года служил в разных театрах, с 1923-го — в Театре эстрады. Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное Ухо», режиссёр Станислав Ростоцкий и др. / Kinopoisk

До того как в начале войны получить приглашение на «Мосфильм» в картину Григория Рошаля, Светлани долгое время работал в театре. Сразу после революции его приняли в труппу Красноармейского театра в Глазове Вятской губернии, в 1919–1920 годах он перешёл в театр в Кирсанове Тамбовской губернии, в 1920–1923 годах переехал в Москву и стал служить в Московском театре революционной сатиры и Первом передвижном театре миниатюр, а в 1923–1939 годах стал бессменным актёром Театра эстрады. После такой блистательной театральной карьеры пора было «переключаться» на кино.

Лучшие роли Георгия Светлани

Георгий Светлани играл в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Не может быть!» и «Кубанские казаки». Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Каждая роль Георгия Светлани — это маленькая вселенная, поэтому достаточно трудно выбрать что-то из его фильмографии. Но у нас получилось. Одна из лучших ролей Светлани — роль князя Сергея Константиновича Белосельского-Белозерского в фильме «Трест», которая даже не попала в титры. Потом была роль пастуха в популярной картине «Три тополя на Плющихе», члена домкома в «Бриллиантовой руке», старосты Афанасия Афанасьевича в «Хождении по мукам», любителя пива в «Не может быть!», дяди Васи в фильме «Машенька», продавца из «Близнецов» и конюха в невероятно весёлой картине «Кубанские казаки», которых многие называют в шутку «кубинскими»... И это даже не главные его роли!

Георгий Светлани — ещё немного кино

Георгия Светлани озвучивали Ролан Быков и Георгий Милляр. Кадр из фильма «Спорт, спорт, спорт», режиссёр Элем Климов и др. / Kinopoisk

Несмотря на огромный талант, главной роли Светлани удостоился всего один раз. В 1970 году в фильме «Спорт, спорт, спорт» Элема Климова он сыграл дядю Володю, массажиста, который перед Первой мировой тренировал бегуна Жана Буэна. При этом роль озвучивал Ролан Быков. Почему так? Почему режиссёрам не понравился голос Светлани? Ответа нет. Это был не единственный раз, когда Светлани кто-то озвучивал. В фильме «Человек идёт за солнцем» за него говорит Георгий Милляр. А сам Светлани озвучивал мультфильм «Подарёнка» 1978 года и пел в детском фильме 1976 года «Туфли с золотыми пряжками». И в этом весь его талант: бесконечные перевоплощения, невероятная способность выдавать себя за других, других — за себя, оставаясь при этом самим собой.