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Регион
12 марта, 03:10

Водителям рассказали, кому нужно заменить права в 2025 году

Юрист Хаминский: Водителям с истёкшими в 2022 году правами нужно заменить их

Водителям с истёкшими в 2022 году правами нужно заменить их. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin

Водителям с истёкшими в 2022 году правами нужно заменить их. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin

Водителям, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, необходимо заменить права в 2025 году. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил, что в 2022 году Правительство РФ продлило действие национальных водительских удостоверений на три года. Это касалось прав, срок действия которых истекал в 2022-2023 годах. В 2023 году период продления был увеличен, и в него попали те водители, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 году.

Чтобы определить дату замены прав, нужно отсчитать три года с даты окончания действия удостоверения. Например, если срок истёк 1 июня 2022 года, заменить права нужно до 1 июня 2025 года.

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Артём Гапоненко
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