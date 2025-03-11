Самокатчики больше не смогут просить пешеходов пропустить их на дороге
Минтранс РФ предложил запретить требовать от пешеходов пропускать самокаты
Министерство транспорта России разработало изменения в правилах дорожного движения, согласно которым пользователи средств индивидуальной мобильности, включая самокаты, будут рассматриваться как водители транспортных средств и будут нести соответствующие обязанности и ответственность.
В соответствии с новыми правилами, водителям самокатов будет запрещено требовать от пешеходов пропускать их, в том числе с помощью звукового сигнала. Также будет установлено более чёткое различие между средствами индивидуальной мобильности, велосипедами и мопедами, а движение на СИМ с более чем одним человеком, независимо от конструкции, будет строго запрещено.
«Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жёстко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путём подачи звукового сигнала», — сообщили в министерстве.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве изменят правила аренды электросамокатов, взять транспорт можно будет после прохождения верификации через систему Mos ID. Это решение обусловлено необходимостью ограничить доступ детей и подростков к технике, а также повысить безопасность на дорогах. Пользователи смогут совершить лишь пять пробных поездок до получения полноценной учетной записи. Кроме того, данное нововведение упростит процесс привлечения нарушителей к ответственности.
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