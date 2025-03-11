Самокатчики больше не смогут просить пешеходов пропустить их на дороге

Министерство транспорта России разработало изменения в правилах дорожного движения, согласно которым пользователи средств индивидуальной мобильности, включая самокаты, будут рассматриваться как водители транспортных средств и будут нести соответствующие обязанности и ответственность.

В соответствии с новыми правилами, водителям самокатов будет запрещено требовать от пешеходов пропускать их, в том числе с помощью звукового сигнала. Также будет установлено более чёткое различие между средствами индивидуальной мобильности, велосипедами и мопедами, а движение на СИМ с более чем одним человеком, независимо от конструкции, будет строго запрещено.

«Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жёстко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путём подачи звукового сигнала», — сообщили в министерстве.