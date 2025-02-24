Ликсутов рассказал Юнашеву, что изменится на дорогах Москвы для самокатчиков и курьеров этой весной

Весной на улицы Москвы выйдут как минимум 25 тысяч самокатчиков. Именно столько людей уже зарегистрировались на сайте Mos.ru, чтобы иметь возможность кататься на прокатных электросамокатах, сообщает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов пояснил журналисту, что основной целью регистрации для проката самокатов является не столько наложение штрафов, сколько блокировка нарушителей. Если не соблюдаешь правила — придется передвигаться пешком.

Ликсутов также отметил, что власти фиксируют нарушения со стороны курьеров на электроскутерах с помощью камер, передают данные в компании, и те применяют к ним штрафные санкции. Благодаря таким мерам количество нарушений среди курьеров снизилось в пять раз.

«По тротуарам они ездить не имеют права, и если ездят, то сразу же призываются к ответственности компанией, в которой они работают. И количество нарушений снизилось уже в пять раз», — указал заммэра.