В Москве запретят аренду электросамокатов и велосипедов без Mos ID

В Москве изменят правила аренды электросамокатов, взять транспорт можно будет после прохождения верификации через систему Mos ID. Об этом сообщил департамент транспорта городской мэрии. Решение объясняется необходимостью ограничить доступ к технике детям и подросткам, повысить безопасность на дорогах.

«С этого года арендовать самокат или велосипед в Москве могут только пользователи, прошедшие верификацию в приложении аренды через аккаунт на портале mos.ru. Для верификации нужна полная учётная запись на портале mos.ru. Новое правило начнёт действовать с открытия сезона проката», — говорится в тексте.

До получения полной учётной записи пользователь сможет осуществить только пять тестовых поездок. Кроме того, нововведение поможет быстрее привлекать к ответственности нарушителей. По данным столичной мэрии, именно детская аварийность бьёт рекорды в последние годы.