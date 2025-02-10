В Москве запретят аренду электросамокатов и велосипедов без Mos ID
В Москве изменят правила аренды электросамокатов, взять транспорт можно будет после прохождения верификации через систему Mos ID. Об этом сообщил департамент транспорта городской мэрии. Решение объясняется необходимостью ограничить доступ к технике детям и подросткам, повысить безопасность на дорогах.
«С этого года арендовать самокат или велосипед в Москве могут только пользователи, прошедшие верификацию в приложении аренды через аккаунт на портале mos.ru. Для верификации нужна полная учётная запись на портале mos.ru. Новое правило начнёт действовать с открытия сезона проката», — говорится в тексте.
До получения полной учётной записи пользователь сможет осуществить только пять тестовых поездок. Кроме того, нововведение поможет быстрее привлекать к ответственности нарушителей. По данным столичной мэрии, именно детская аварийность бьёт рекорды в последние годы.
Напомним, ещё осенью прошлого года власти предложили запретить детям младше 16 лет кататься на электросамокатах. Также планируется запретить самокатчикам передвигаться по тротуарам и проезжей части. Однако для реализации этой идеи сначала необходимо создать для владельцев этого вида транспорта соответствующую инфраструктуру и выделенную полосу.
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